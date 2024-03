Junge Philharmonie Ostwürttemberg

Carl Maria von Weber, Robert Schumann & Pjotr IljitschTschaikowski – bei unserem Frühjahrsprojekt stehen gleich drei große Romantiker auf dem Programm. Für die Konzerte haben wir uns zudem zwei fabelhafte Gäste eingeladen: Jakob Brenner übernimmt das Dirigat, Cornelia Felber ist Solistin am Klavier. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen.

Das Frühjahrsprojekt führt uns im April nach Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim und Ellwangen. Den Auftakt zu den Konzerten macht die Ouvertüre zu „Der Freischütz“ Carl Maria von Webers, die in satten Klangfarben den Kampf zwischen Gut und Böse der Oper nachzeichnet.

Anschließend erklingt Robert Schumanns Klavierkonzert mit der Schwäbisch Gmünderin Cornelia Felber am Flügel, das mit seinem für die Romantik typischen sinfonischen Charakter besticht. Das Stück ist Schumanns musikalische Umsetzung seines Kampfes um Clara Schuman. “Das Clavier ist auf das feinste mit dem Orchester verwebt“, schrieb diese später. „Man kann sich das Eine nicht denken ohne das andere“.

Zum Finale spielen wir schließlich Tschaikowskis 5. Sinfonie – vielen besser bekannt als Schicksalssinfonie. Das emotional aufgeladenes Meisterwerk spiegelt das persönliche Hadern des Komponisten mit dem Leben und seine Angst, sich ausgeschrieben zu haben. Der Kampf mündet schließlich im Triumph – zumindest in der Musik kann das Schicksal bezwungen werden.

Am Pult steht beim Frühjahrsprojekt Jakob Brenner, einer der aufstrebenden Dirigenten seiner Generation. 1985 in Regensburg geboren, schlug er nach dem Studium in München die klassische Kapellmeisterlaufbahn ein. Von 2013 bis 2016 war er Musikalischer Leiter am Theater der Altmark in Stendal, danach wechselte er als Kapellmeister an die Oper Chemnitz. Dirigate führten ihn zudem ans Nationaltheater Mannheim, das Theater Regensburg und zu den Berliner Symphonikern. Daneben ist er regelmäßig bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zu Gast.

Brenner hat sich in den letzten Jahren ein großes Opern-, Operetten und Konzertrepertoire erarbeitet, das vom Barock bis zur Moderne reicht. Als Spezialist für Musical, Jazz, Crossover und Filmmusik hat er sich international einen Namen gemacht, auch als Arrangeur ist er gefragt. So schrieb er 2017 die Arrangements für das Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle unter Christian Thielemann und 2019 für den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit übertragen vom ZDF.

Das Programm

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ouvertüre “Der Freischütz”

Robert Schumann (1810-1856)

Klavierkonzert a-Moll op. 54

Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840-1893)

Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64