Serenade - La Ephra:Ot

Das Stuttgarter Duo La Ephra:Ot har sich 2021 formiert und konzertiert seither in reizvollen Kirchen im mittleren Neckarraum sowie im Cuxhavener Land und in Nordfriesland. Das Repertoire des Duos umfasst Instrumental- und Vokalwerke von Komponisten mit so klangvollen Namen wie Händel, Mendelssohn und Brahms sowie stimmungsvolle und mitreißende Folklore. Die Arrangements von Michael Böttcher und deren Interpretation durch das Duo geben dem Zauber des Harfenklangs Raum und unterstreichen das sensiblen Timbre der Viola.

Freuen Sie sich auf eine besinnliche Serenade bei der sich Harmonie und klangliche Sinnlichkeit die Hand reichen.

Sabrina von Lüdinghausen ist eine vielseitge Konzertharfenistin. Sie hat in vielen bedeutenden Kulturorchestern Deutschlands, z. B. WDR-Sinfonieorchester, Duisburger Sinfoniker, Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Stuttgarter Philharmoniker u. a., aber auch mit Sting und der WDR Bigband gespielt. Solistische Aktivitäten, auch international, ergänzen ihr musikalisches Spektrum. Seit einigen Jahren liegen ihre Schwerpunkte im musikpädagogischen und kammermusikalischen Bereich. Es liegen CD-Einspielungen mit ausgewählten Werken für Chor und Harfe sowie Harfentrio vor.

Michael Böttcher ist Professor für Orchester- und Intsrumentalensembleleitung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/Main. Er ist Leiter des Vokalensembles „alto e basso“ (Heilbronn) und des Heinrich-Schütz-Chors Heilbronn,

Als Bratschist war und ist er ein gefragter Kammermusikpartner.