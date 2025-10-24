SWR1 Hitparade - Das Finale

Was beim Finale auf der Bühne passiert, das entscheiden die SWR1 Hörerinnen und Hörer Anfang Oktober. Es ist wieder Dauerhören angesagt: die SWR1-Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren spielen die rund 1.000 gewählten Titel bis zum ersten Platz. Ob dieser "Stairway to heaven" heißt, wie die Platzverteilung in den Top 10 in diesem Jahr aussieht und welche Neueinsteiger es auf Anhieb auf die vordersten Plätze schaffen - all das erlebt man am besten live bei der großen Finalparty in Stuttgart.

Die SWR1 Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren präsentieren live auf der Bühne der Stuttgarter Schleyer-Halle die höchstplatzierten Titel der SWR1 Hitparade.