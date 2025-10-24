SWR1 Hitparaden Finalparty mit Livestream

Egal ob nach der Arbeit oder Schule zum gemütlichen After-Work oder wenn die Stimmung Richtung Platz 1 steigt zu unserer eigenen Finalparty.

Außer gute Laune müsst ihr nichts mitbringen, für euer leibliches Wohl ist bestens gesorgt. Nach der offiziellen Hitliste machen wir einfach weiter mit der Party und ihr habt die Möglichkeit, mitzumachen: Dreh dein‘ Song! Am Glücksrad dreht ihr eine Nummer und der entsprechende Titel aus allen ca. 1000 Songs der diesjährigen Hitparade wird gespielt!

Wir übertragen live den Stream der Hitparade mit den Songs der Top-Platzierungen und dem Blick ins SWR1-Studio, bis später in die Schleyerhalle geschalten wird mit den bekannten Live-Auftritten. Mit euch wollen wir die Dorfschule zu unserer eigenen kleinen Schleyerhalle machen!