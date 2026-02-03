SWR1 Party in Metzingen

SWR1 Party: Einfach kommen und mitfeiern!

Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften, keine Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen zu den größten Hits aus über 5 Party-Jahrzehnten von ABBA über die Backstreet Boys bis ZZ Top.

"Unser SWR1 DJ spielt die größten Party-Hits aller Zeiten und mindestens drei Generationen haben gemeinsam einen mega Abend!"

Hauptsache tanzbar! Das ist das Motto, mit dem unsere SWR1 Moderatoren und Party-DJs Corvin Tondera-Klein und Benedict Walesch an den Plattentellern stehen. Discofox zu Madonna und den Village People oder Cha Cha Cha zu Jennifer Lopez und Bruno Mars, leidenschaftliche Tänzer wissen: Das geht!