Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften, keine Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen.

Die größten Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern von Tina Turner, ABBA, den Rolling Stones bis hin zu Robbie Williams. Hauptsache tanzbar! Das ist das Motto, mit dem unser SWR1 Party-DJ an den Plattentellern steht. Discofox zu Madonna oder Cha Cha Cha zu Carlos Santana, leidenschaftliche Tänzer wissen: Das geht!