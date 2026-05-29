SWR 1 - Party on Tour in Eberstadt

die SWR1 Party macht Halt in Eberstadt: Einfach kommen und mitfeiern!

Eberfirsthalle Eberstadt Lennacher Str. 30, 74246 Eberstadt

Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften, keine Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen zu den größten Hits aus über 5 Party-Jahrzehnten von ABBA über die Backstreet Boys bis ZZ Top.

Der SWR1 DJ spielt die größten Party-Hits aller Zeiten und mindestens drei Generationen haben gemeinsam einen mega Abend!

Hauptsache tanzbar! Das ist das Motto, mit dem die SWR1 Moderatoren und Party-DJs Corvin Tondera-Klein und Benedict Walesch an den Plattentellern stehen. Discofox zu Madonna und den Village People oder Cha Cha Cha zu Jennifer Lopez und Bruno Mars, leidenschaftliche Tänzer wissen: Das geht!

Info

Eberfirsthalle Eberstadt Lennacher Str. 30, 74246 Eberstadt
Partys & Clubs
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