SWR1 Pop&Poesie "In The Air Tonight"

Die Erfolgsgeschichte von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" begann im Jahr 2009. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungen.

Mit dem neuen Programm „In the Air Tonight“ kommt „SWR1 Pop & Poesie“ auch nach Heilbronn; am Samstag, 31. Oktober, präsentieren Moderator Matthias Holtmann und sein Team aus Schauspielern und Musikern um 20 Uhr in der Harmonie neue Perlen aus der Geschichte der Popmusik.

Hinter vielen Songtexten stecken poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe "SWR1 Pop & Poesie" an und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt.

Neun Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten.

Neben Matthias Holtmann sorgen die Schauspieler Simone von Racknitz und Jochen Stöckle, die Sänger Britta Medeiros und Alexander Kraus und die Musiker Peter Grabinger, Carl-Michael Grabinger, Michael Endersby, Patrick Schwefel und Klaus-Peter Schöpfer für die gelungene Mischung aus intimem Konzert und inszenierten Liedtexten.

Die Dynamik von Pop und Poesie reißt die Zuschauer jedes Mal mit. Denn der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker lassen eine Atmosphäre entstehen, die Moderator Matthias Holtmann als „intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam“ bezeichnet. „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ löst regelmäßig Begeisterung und stehende Ovationen aus. Mittlerweile sind die Shows – eine Melange aus Theater, Popkonzert und Comedy – zu echten Selbstläufern geworden.

Da sich die geltenden Regeln insbesondere für Ungeimpfte innerhalb weniger Tage ändern können und immer noch Masken- und Abstandspflicht bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt, haben Veranstalter und Künstler entschieden, die beiden Pop & Poesie-Konzerte zu verschieben. Bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Ursprünglicher Termin: 31.10.2020 -> 1. Terminverschiebung: 31.10.2021 -> Neuer Termin: 15.11.2022

Ursprünglicher Termin: 17.11.2020 -> 1. Terminverschiebung: 18.11.2021 -> Neuer Termin: 01.12.2022