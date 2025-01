Sie sind echte musikalische Himmelsstürmer: junge Überflieger, Charmelawinen, Funkensprüherinnen, Publikums-Elektrisierer, Wettbewerbs-Absahnerinnen, besessen von klassischer Musik.

Sie üben schon mal acht Stunden am Tag und haben trotz Goldmedaillen und musikalischem Hochleistungssport die Bodenhaftung nicht verloren. Die jungen Musikerinnen und Musiker, die SWR2 mit seinem Programm SWR2 New Talent fördert, sind allesamt künstlerische Persönlichkeiten mit dem gewissen Etwas, das man so oft sucht und so selten findet – musikalisch und technisch brillant und im besten Sinne eigenwillig. Und mit Lionel Martin am Cello, begleitet von seinem Bruder Demian am Klavier, hören Sie eine dieser Entdeckungen. Mit einem Tryptichon von französischen Cellowerken – vom hochromantischen César Franck bis zu sphärisch verdichteten Klängen von Nadia Boulanger.

Lionel Martin Violoncello

Demian Martin Klavier

Werke von Nadia Boulanger, Francis Poulenc und César Franck