SWR3 Live Comedy mit Christoph Sonntag

Nicht nur im Schwabenländle, sondern auch darüber hinaus begeistert Christoph Sonntag mit seinen „Muscht haves“ das Publikum. Feinster schwäbischer Humor und pointierte Komik sind die Zutaten für die sagenhaften Auftritte des Schwaben. Damit ist er vor allem im Sendegebiet des SWR3 bekannt.Der diplomierte Landschaftsplaner ist bereits seit den frühen 80er-Jahren als Kabarettist präsent. Den Anfang machte das „Fundament für peinliche Verluste“ im SWR3. Es folgten zahlreiche Comedy-Formate wie „AZNZ – Alte Zeiten Neue Zeiten“ im Radio und im Fernsehen. Am liebsten treibt der König des schwäbischen Kabaretts sein Unwesen jedoch auf der Bühne und bringt bei seinen Liveshows die Zwerchfelle seiner Zuschauer zum Beben. Seine jährliche Fastenpredigt als Bruder Christophorus hat längst Kultstatus erreicht. Was Christoph Sonntag in seiner Umgebung aufschnappt, ist Teil des Programms. Und weil die Welt durch Humor und Engagement ein bisschen besser wird, hat der Superschwabe die gemeinnützige „Stiphtung Christoph Sonntag“ ins Leben gerufen. Mit diversen Projekten werden hier Kinderaugen zum Leuchten gebracht.Erleben Sie unterhaltsame Stunden mit Christoph Sonntag, dem sympathischen Schwaben. Und damit „Bloß kein Trend verpennt“ wird, sorgt er dafür, dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben und dabei garantiert Taschentücher brauchen. Bei Christoph Sonntag bleibt kein Auge trocken!