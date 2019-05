SWR4 Open Air – Vanessa Mai & Gäste: Ben Zucker, Feuerherz

× Erweitern Foto: Sandra Ludewig Vanessa Mai

Am Pfingstsonntagabend, 9. Juni, gehört die Bühne vor dem Neuen Schloss der Sängerin Vanessa Mai und ihren Gästen Ben Zucker und "Feuerherz". Das große SWR4 Konzert präsentiert die 26-jährige Schlagersängerin, die 2018 bereits ihr fünftes Studioalbum "Schlager" veröffentlichte.

An ihrer Seite ist Sänger Ben Zucker, der in diesem Jahr mit seinem Album "Na und?! Sonne!" den Soundtrack des Sommers lieferte. Mit Hits wie "Verdammt guter Tag", "In meinen Träumen ist die Hölle los" und "Wenn du nicht Stopp sagst" singt und tanzt sich die "Schlager-Boygroup" "Feuerherz" seit 2014 in die Herzen ihrer Fans. Nach "Verdammt guter Tag" (2015) und "Genau wie du" (2016) veröffentlichte die Band in diesem Jahr ihr drittes Album "Feuerherz".