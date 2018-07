Sybille Baecker - Open-Air-Lesung

Passend zum Krimi bekommen die Gäste zu Beginn der Veranstaltung einen Whisky serviert und die Autorin gibt einen kleinen Einblick in Herstellung und Verkostung des Lebenswassers. So gestärkt geht es in die spannende Lesung aus Kommissar Branders neuesten Fall "Ausstieg rechts" mit Einblicken in die Recherchearbeiten und den Autorinnenalltag.

Für LiebhaberInnen leichterer Getränke bieten wir einen Cocktail und/oder etwas Antialkoholisches an.

Eintritt: 10,00 Euro (Abendkasse 11,00 Euro)

inkl. Whisky/Cocktail und Knabbereien

Kartenvorverkauf in der Mediothek Pliezhausen und der SchönBuchHandlung

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der SchönBuchHandlung Pliezhausen im Rahmen des Ferienprogramms für Erwachsene. Bei schönem Wetter findet die Lesung im Lesehof statt.