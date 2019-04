Sybille Hausmann im Schauraum

Formen der Natur, Naturmateralien. Die Naturmaterialien,die die Künstlerin verwendet ,werden in einen anderen Kontext gesetzt. Sie verbieten absolute Präzision,verunmöglichen Perfektion. Sie entfalten ein Eigenleben. Das Unvollkommene ist Willkommen. Das Missgebildete wird wertgeschätzt. So unterschiedlich die Verzweigungen einzeln auch sind, so haben sie doch alle wieder etwas Gemeinsames.