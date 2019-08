SYDNEY ELLIS…eine der beliebtesten Blues-/Jazz-/ Gospelsängerinnen Europas

Sydney’s Gesangskarriere begann in Los Angeles,am Tag nach ihrem 44sten Geburtstag,als sie all ihre Nerven zusammennahm und auf eine Session-Bühne kletterte.

Der Traum wurde wahr.- Denn von da an erblühte ihr Gesang zu einer Besessenheit für das, was Sydney ihr ‚Kulturelles Erbe’ nennt, oder ‚Afroamerikanische Folk Music’. Der Rest der Welt nennt es‚ Blues, Classic Jazz, Gospel, Sprituals, New Orleans Jazz &Blues, R&B, Chicago Blues, Kansas City Blues. Egal ob es nun Blues oder Jazz genannt wird, ob es aus Chicago oder New Orleans oder anderswoher kommt… es kommt daher, woher Sydney kommt… und sie kommt immer zurück (Goin’ home). Seit 1995 sang Sydney mehr als 1.200 Konzerte in 27 Ländern und sie greift auf ein Repertoire zurück von ca. 200 Songs von ungefähr 50 verschiedenen Sängern und Künstlern wie Dinah Washington, Nina Simone, Billie Holiday, Sippie Wallace, Ann Rabson, Bessie Smith, Jeannie Cheatham, John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters, Big Joe Turner, ZZ Hill,Willie Dixon, Lou Rawls, Jay McShann, Earl Thomas, Louis Armstrong, Woody Herman, Delbert Mc Clinton, Reverend Gary Davis und noch viele mehr!

Die Dankbarkeit, die Sydney täglich zum Ausdruck bringt, gilt der Musik und all den Menschen,die im Laufe der Jahre gekommen sind, um sie zu sehen.Die Musik hat ihr diese ‚Leidenschaft‘ gegeben, die nur wenige Menschen in ihrem Leben erfahren dürfen. Das Wort ‚glücklich’ kann nicht annähernd das Gefühl beschreiben, das die Musik und die Menschen, die sie und ihre Musik unterstützen, ihr gegeben haben.

Band-Line up:

Vocals-Sydney Ellis

Piano-Joe Volker

Drums-Roland Weber

Bass-Doc Ellis

Sax-Hugo Scholz