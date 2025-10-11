Sydney Ellis

„African-American Folk Music“

Sydney Ellis betritt die Bühne, erhebt ihre Stimme und bringt die Zuhörer zum Staunen. Mit ihrer warmen, kraftvollen Stimme groovt sie mit Leidenschaft durch Blues, Soul und Jazz-Gefilde.

Es ist  kaum zu glauben, dass dieses Energiebündel 7-fache Großmutter ist. Die Musik von Sydney Ellis ist tief von ihrem afroamerikanischen Erbe beeinﬂusst. Westafrikanische Musik und Tradition treten bei der Sängerin in den Dialog mit 400 Jahren amerikanisch geprägter Adaption und Weiterentwicklung. Zusammen mit der europäischen Instrumentierung kreiert Sydney Ellis aus diesen Zutaten eine ganz besondere musikalische Kunstform, die „African-American Folk Music“. Gemeinsam mit ihrer 4 köpfigen Begleitband zaubert sie eine Musik auf die Bühne, die der Rest der Welt Blues, Soul, Classic Jazz, Gospel, Spirituals nennt. In über 30 Jahren Bühnenpräsenz hat sie sie sich ein  außergewöhnlich großes Repertoire erarbeitet. Ihre Songs umfassen Interpretationen von Dinah Washington, Nina Simone über Billie Holiday und John Lee Hooker bis hin zu Woody Herman und Louis Armstrong. Möglicherweise ist die Europatournee 2025 von Sidney Ellis  ihre letzte.

