Sylvie Méron-Minuth und Christian Minuth „Bring mir bloß keinen Deutschen nach Hause!“

Mit ihren Familiengeschichten deutsch-französischer Ehen der Nachkriegszeit (1945 – 1963) macht das Autorenpaar deutlich, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg zaghaft der Übergang vom Feindbild zum „Freundbild“ vollzog.

Sylvie Méron-Minuth und Christian Minuth haben über Jahre recherchiert, Interviews mit Familien binationaler Paare geführt und Lebensgeschichten aus der Nachkriegszeit gesammelt. Beide lehren an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Veranstaltung in deutscher und französischer Sprache

Kooperation: Amicale des Français Heilbronn

Ohne Anmeldung