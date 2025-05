Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet die Veranstaltung "Sym-badisches Dainbach" im Ortsteil Dainbach statt.

Das Fest findet am Samstag, den 07. Juni 2025 auf dem Dorfplatz in Dainbach statt.

Der einzige badische Stadtteil Bad Mergentheims feiert am 07. Juni 2025 das Fest "Sym-badisches Dainbach". Beginn ist um 14:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ab ca. 16:00 Uhr findet eine Grenzwanderung entlang der ehem. badisch-württembergischen Grenze mit dem ehem. Revierförster Helmut Klöpfer statt. Ab 17:00 Uhr gibt es Gegrilltes und Grünkernspezialitäten sowie die bekannten selbstgemachten gefüllten Nudeln. Am Abend werden die Besucher durch den Musikverein Dainbach sowie die Heckfelder Musikanten unterhalten.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 07. Juni 2025 von 15:30 bis 18:30 Uhr in Dainbach einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.