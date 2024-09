Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums Symba Supermann, einem intensiven Festivalsommer 2023 und einer restlos ausverkauften Tour in neun Städten soll – wenn es nach Symba geht – im neuen Jahr wenig beim Alten bleiben.

Wie kein Zweiter versteht es der Berliner Rapper, sein Leben als vielschichtiges Kaleidoskop der Gefühlswelt zu vertonen, das mit jeder Zeile neue Facetten zwischen sprunghafter Leichtigkeit und tief grübelnder Melancholie offenbart. Ohne klaren roten Faden, aber mit viel Sprachwitz und Feingefühl reihen die Texte des 24-Jährigen bunte Szenen seines Alltags in einem nicht enden wollenden Bilderstrom aneinander; Moodboard-Rap der besten Weise.

Live sorgen Symba und DJ AbuGlitsch für konstant hohe Energie auf und vor der Bühne. Bass drückt, Trap-Drums zittern in der Luft, Synths hüpfen überdreht umher wie Fans in der ersten Reihe. Nie steht der Rapper still, er tanzt und feiert auf Augenhöhe mit dem Publikum. Kids aus Blocks und Vorstadtkrokodile aller Altersgruppen schalten für einen Abend ab – und gehen Hand in Hand mit Symba auf Tauchgang im weiten Ozean der Emotionen.

Nun: In 2024 verspricht Symba ein zweites Album und eine noch größere Tour. Und weiterhin soll die Parole gelten: “Wenn ihr glücklich seid, tanzt – und wenn ihr traurig seid, tanzt auch!”