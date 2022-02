Symbole, Memes, TikTok – Politisch handeln mit Bildern (AT)

Jeden Tag sind wir von Bildern umgeben: in Sozialen Medien, in den Nachrichten, in der Werbung. Ohne Bilder wüssten wir wenig darüber, was in der Welt passiert – und ohne Bilder würde auch Politik nicht funktionieren. Bilder aber bilden nicht nur einfach ab, sie zeigen immer einen bestimmten Ausschnitt der Realität, sind aus einer bestimmten Perspektive gemacht, fordern uns zu bestimmten Handlungen auf. Bilder von Geflüchteten können zum Beispiel zur Solidarität aufrufen, aber auch Angst und Hass schüren. Kriegsbilder können aufklären, aber auch manipulieren. Memes können spielerisch und witzig, aber auch Propagandawaffen sein. Im Workshop beschäftigen wir uns anhand zahlreicher Beispiele mit der Macht politischer Bilder, lernen den kritischen Umgang mit ihnen und produzieren eigene Bilder.

Der Workshop (14+) kann direkt in Ihrer Institution stattfinden.