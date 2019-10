Sympathy for the Devil – Die Schattenwelt der Kunst und Literatur

Die dunkle Seite des Mondes – dies ist ein Ort der Imagination, an dem alles sein kann. Auch das, was nicht sein darf. Zugleich ist es der Titel der Ausstellung im Kunstmuseum Albstadt, welche eine Brücke schlägt zur Schattenwelt der Kunst und Literatur. Die Kuratorenführung mit Dr. Kai Hohenfeld richtet das Augenmerk auf Zeichnungen und druckgrafische Blätter, die in Wechselwirkung mit Romanen, Novellen und Kurzgeschichten entstanden sind. Wer etwas „Sympathy for the Devil“ mitbringt, dürfte an Werken wie der Lithografie von Rolf Münzner zu Der Meister und Margarita von Michail Bulgakow (1891–1940) seine Freude haben. Da lohnt auch ein Seitenblick auf den Radierzyklus Apokalypse von Peter Grau, welcher die biblische Offenbarung mit der Freiheit eines Science-Fiction-Autors in die Grafik übersetzt.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Albstädter Literaturtage WortWelten.