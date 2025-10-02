The True Rebels Of Classical Music. World Tour 2025.

Die SYMPHONIACS sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte auf der ganzen Welt, bei denen sie das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Virtuosität in den Bann ziehen. Jedes Mitglied der Band bringt sein individuelles Talent und seine kreative Vision ein, um ein atemberaubendes musikalisches Erlebnis zu schaffen.

Mit innovativen Arrangements klassischer Stücke und eigenen Kompositionen zeigen die SYMPHONIACS, wie vielseitig und zeitlos die Welt der klassischen Musik sein kann. Sie sind wahre Rebellen, die mutig neue Wege gehen und dabei die Essenz der klassischen Musik bewahren. Sie remixen Antonio Vivaldi‘s „Vier Jahreszeiten“ live mit synthetischen Sounds und Beats und interpretieren Stücke von „Daft Punk“ mit klassischen Instrumenten neu.

Bei Universal Music Deutschland und Warner Music Japan veröffentlichten sie bereits eine Reihe von Titeln. Ihr Album stand mehrere Wochen in den Top Ten der i-Tunes Charts und war 21 Wochen in den offiziellen „Deutschen Album Charts“ vertreten. Die fast überall ausverkauften Hallen - aber auch die über 30 Millionen Views und über 90.000 Abonnenten auf YouTube und die gesamt über 55.0000 Follower in den Social Media Kanälen, zeigen die stetig wachsende Zahl von Fans auf der ganzen Welt.

Für Fans von klassischer Musik, die bereit sind, neue Horizonte zu entdecken, sind die SYMPHONIACS ein absolutes Muss. Ihre Musik berührt die Seele, inspiriert die Sinne und hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck bei jedem, der ihre magischen Klänge erlebt. Tauchen Sie ein in die Welt der SYMPHONIACS und lassen Sie sich von ihrer musikalischen Exzellenz verzaubern.