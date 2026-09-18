Symphoniacs

Als Grenzgänger zwischen Klassik und Elektronik verwandeln international gefeierte Solisten an Violine, Cello, Klavier und Elektronik klassische Werke in rauschhafte Live-Erlebnisse.
Wenn Streicherläufe auf druckvolle Beats treffen, entsteht Musik, die man hört und spürt.
London, Paris, Tokio, New York, Los Angeles, Berlin und Wien – bei jedem Konzertauftritt verbinden sie Generationen, Genres und Kulturen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Info
Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik