Zeitlos. Episch. Legendär. Pink Floyd hat Rockgeschichte geschrieben – unvergessliche Songs, magische Klanggebäude, eine einzigartige musikalische Ästhetik.

SYMPHONIC ECHOES OF PINK FLOYD feiert eine der größten Bands aller Zeiten. Der druckvolle Sound von Echoes, der renommierten Pink Floyd Tributeband (über 500 Konzerte in ganz Europa, darunter Festivals mit Jethro Tull, Joe Cocker, Manfred Mann) und die sinfonische Klasse von Neue Philharmonie Frankfurt, Deutschlands führendem Cross-over-Orchester (Tourneen mit Deep Purple, Gregory Porter, Peter Gabriel) verbinden sich zu einem atemberaubenden Projekt: Alle großen Hits in exklusiven Arrangements und mit Pink-Floyd-typischer Bühnenshow. Authentisch – und doch neu und aufregend. Gänsehaut garantiert! Bereits am 13. Dezember 2024 in der fast bis auf den letzten Platz ausverkaufen Alten Oper Frankfurt war die Resonanz überwältigend. Umso mehr freuen sich alle beteiligten darauf auf diesen eindrucksvollen Abend eine weitere großartige Show folgen zu lassen. Zu erwarten sind alle großen Hits in exklusiven Arrangements und mit Pink-Floyd-typischer Bühnenshow. Authentisch – und doch neu und aufregend. Gänsehaut garantiert!