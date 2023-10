Symphonic Rock Night

Monumentales Live-Orchester, kraftvolle Gitarren-Riffs, eine Sopranstimme mit Gänsehaut-Garantie und temperamentvolle Akkordeonklänge

Das Programm

Die erste Konzerthälfte bringt die Stadthalle mit komplett neu arrangierten Symphonic Rock Hits zum Beben: Von Klassikern wie “Phantom der Oper” und “Over The Hills” bis zu Cover Songs von “Nightwish” und “Two Steps From Hell”.

Im Anschluss daran feiern die Songs des brandneuen Albums “Step Inside” ihre Live-Premiere: Die Band “Vangardion” schlägt mit verblüffenden Akkordeonklängen von Irish Folk bis Balkan neue Wege für den Symphonic Rock/Metal ein.

Die Akteure

Die große Faszination an Symphonic Rock kommt durch epische Dimensionen eines großen Orchesters zustande: Unter ihrem Dirigenten Dumitru Moraru lässt die Formation “InTakt” des Akkordeonorchester Münsinger Alb e.V. den Sound der Rockband in einem wahren Feuerwerk aufgehen. Über die Hörerwartungen von klassischen Symphonieorchestern hinaus verblüfft das Akkordeonorchester mit dynamischer Vielseitigkeit.

Frontfrau der Band “Vangardion” ist Leonie Kratz, die ihren Sopran-Gesang mit fesselnder Bühnenpräsenz zu einem packenden Erlebnis werden lässt. Fabian Matzke liefert an den Drums virtuose Double-Bass-Gewitter und Fabian Horn rockt in kernigem Rammstein-Sound an der Gitarre.

Akkordeonist der Band sowie Songwriter & Arrangeuer der Musikstücke ist Matthias Matzke, der sich als internationaler Top Solist über 36 erste Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben erspielt hat. Er gilt als weltweiter Vorreiter für Digitalakkordeon und wird wegen seiner wahnwitzigen Fingergeschwindigkeit von der Presse häufig als “David Garrett des Akkordeons” gefeiert.