Symphonie Fantastique + Montero

Nach ihrem bejubelten Debüt in Weikersheim können Sie die venezuelanische Pianistin und Aktivistin Gabriela Montero in dieser Spielzeit mit den Stuttgarter Philharmonikern erleben.

Im Gepäck: ihr eigens komponiertes Klavierkonzert »Latin Concerto« – mit Anklängen an Tango, Mambo, Salsa und Co. Die südamerikanischen Rhythmen machen aus diesem klassisch inspirierten Werk ein tänzerisch-schwungvolles Hörvergnügen. Große Sinfonik verspricht der zweite Teil des Konzerts, in dem die berühmte »Symphonie Fantastique« von Hector Berlioz erklingt, eines der bedeutendsten romantischen Stücke überhaupt. Und auch die legendäre Improvisationsfähigkeit von Montero kommt zu Gehör, wenn sie sich vom Publikum zu teils schwindelerregenden Arrangements berühmter Melodien inspirieren lässt. Ein musikalischer Übersee-Urlaub zum Frühlingsanfang – wer kann da schon Nein sagen?

Stuttgarter Philharmoniker

Gabriela Montero Klavier

Andrey Boreyko Leitung

Gabriela Montero: Klavierkonzert Nr. 1 »Latin Concerto«

Hector Berlioz: Symphonie Fantastique

Konzerteinführung 19.00 Uhr