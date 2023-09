Symposium CURRENT — KUNST UND URBANER RAUM

Das Symposium zum Festival CURRENT – KUNST UND URBANER RAUM findet

am 22. & 23. September unter dem Titel “Unruhe bewahren! Kunst und Stadtentwicklung” im JOiN – Jungen Oper im Nord, im öffentlichen Raum und der Palermo Galerie statt.

Mit dem Symposium widmet sich das Festival aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen des städtischen Raums und bringt dies in Verbindung mit zeitgenössischen künstlerischen Praktiken. Wie können wir in Zeiten von Krisen und Zukunftsangst Unruhe produktiv verstehen und sie für eine Sensibilisierung unserer Wahrnehmung und Achtsamkeit bewahren? Welche Rolle übernimmt Kunst & Kultur in Verbindung mit Stadtentwicklung und welche Potenziale und welche Gefahren verbergen sich in dieser Verbindung?

Freitag 22. 09., 14:30 – 19:00 Mit Inputs, Diskussionen und Austausch im JOiN,

Samstag 23.09., 11:00 – 15:30 Uhr Thematische Parcours durch den öffentlichen Raum mit gemeinsamem Abschlussgespräch in der Palermo Galerie

Mit u.a. Yasmin Afschar, Marenka Krasomil, Britta Peters, Herbordt/Mohren, allapopp, TinTin Patrone, Cyrus Peñarroyo, Laura Bernhardt, Iyo Bisseck , Nora Unger, Sandra Oehy,

Staatsoper Stuttgart – JOiN

Löwentorstraße 68

70376 Stuttgart

Galerie Palermo

Prisma/Schwaben-Bräu Passage

Bahnhofstraße 14-18

70372 Stuttgart