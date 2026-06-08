Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences

Vortrag

experimenta: Kubus Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Die Simulation quantenphysikalischer Systeme gilt als eines der ersten Anwendungsfelder, in denen Quantencomputer ihre Überlegenheit gegenüber klassischen Methoden unter Beweis stellen werden.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, dessen disruptive Wirkung zahlreiche Industriezweige betreffen könnte, braucht es ein gemeinsames Vorgehen: die Entwicklung effizienter, praxisnaher Quantenalgorithmen ebenso wie den Aufbau fehlertoleranter, fehlerkorrigierender Quantencomputer. Das Symposium bringt Forschende und Expertinnen und Expertinnen aus der Industrie zusammen. Aktuelle Fortschritte sowie Herausforderungen bei der Entwicklung fehlertoleranter Quantensysteme und von Quantenalgorithmen für Materialwissenschaften und Quantenchemie werden diskutiert.

Info

experimenta: Kubus Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences - 2026-06-08 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences - 2026-06-08 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences - 2026-06-08 00:00:00 Outlook iCalendar - Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences - 2026-06-08 00:00:00 ical

Tags