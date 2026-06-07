Symposium FTQC4NSc | Fault-Tolerant Quantum Computing for Natural Sciences

Die Simulation quantenphysikalischer Systeme gilt als eines der ersten Anwendungsfelder, in denen Quantencomputer ihre Überlegenheit gegenüber klassischen Methoden unter Beweis stellen werden.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, dessen disruptive Wirkung zahlreiche Industriezweige betreffen könnte, braucht es ein gemeinsames Vorgehen: die Entwicklung effizienter, praxisnaher Quantenalgorithmen ebenso wie den Aufbau fehlertoleranter, fehlerkorrigierender Quantencomputer. Das Symposium bringt Forschende und Expertinnen und Expertinnen aus der Industrie zusammen. Aktuelle Fortschritte sowie Herausforderungen bei der Entwicklung fehlertoleranter Quantensysteme und von Quantenalgorithmen für Materialwissenschaften und Quantenchemie werden diskutiert.