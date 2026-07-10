Synagogenführung mit koscherem Essen

Zu Gast in der Synagoge

In der Pogromnacht 1938 wurde die alte, prächtige Synagoge in Stuttgart angezündet und dem Erdboden gleichgemacht. Heute steht an derselben Stelle ein eher unscheinbares Gebäude, an dem nur die Gesetzestafeln mit hebräischen Schriftzeichen und das Fenster mit dem Davidstern die eigentliche Bestimmung verraten. Im Innern erschließt sich eine fremde Welt mit dem Thora-Schrein, dem siebenarmigen Leuchter und anderen Gegenständen, die im Rahmen der Führung erklärt werden. Die Führung informiert auch darüber, wie ein Gottesdienst abgehalten wird, sowie über die heutige Situation der israelitischen Religionsgemeinschaft.

Vor der Führung bekommen wir im Restaurant des jüdischen Gemeindezentrums einen "israelischen Teller" serviert. Mit diesem typisch jüdischen, d.h. koscheren Essen erhalten wir einen vertieften Einblick in die jüdische Kultur.

Hinweis: Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich, beim Einlass erfolgt eine Ausweiskontrolle.