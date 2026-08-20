Erlebe eine atemberaubende Verschmelzung der größten Electronic-Dance-Hymnen mit einem Live-Orchester, renommierten DJs, herausragenden Sängern und beeindruckenden visuellen Effekten. SYNTHONY ist ein Rausch aus Sound, Licht und Emotionen, der seit Jahren weltweit tausende Besucher begeistert.

Nach der erfolgreichen Premieren-Tour kehrt SYNTHONY 2026 nach Europa zurück. Die größten Tracks der Dance Music entfalten sich in einem einzigartigen Zusammenspiel aus Club-Feeling und Konzertsaal: Orchestrale Arrangements treffen auf pulsierende Beats, kraftvolle Stimmen und immersive Visuals – ein Live-Erlebnis, das mitreißt und unter die Haut geht.

Freu dich auf Musik von AVICII, CALVIN HARRIS, SWEDISH HOUSE MAFIA, ERIC PRYDZ, DARUDE, DAVID GUETTA und vielen mehr. Neu interpretiert, elektrisierend und live.

SYNTHONY kommt am 23. September 2026 in die Porsche-Arena nach Stuttgart. Tauche ein in die Welt der elektronischen Musik – sichere dir jetzt dein Ticket und sei live dabei!