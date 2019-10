In Syrien haben viele Zivilisationen ihre Spuren nicht nur in Form von Denkmälern und kultureller Vielfalt hinterlassen, sondern auch Streitigkeiten, die einen langen Schatten auf die Geschichte des modernen Staates werfen. Der Vortrag ist ein Blick in die Geschichte Syriens: Von der Schaffung der Grenzen des modernen Staats im letzten Jahrhundert bis zum aktuellen Konflikt.