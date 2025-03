SYRIEN - WIEGE DER ZIVILISATIONEN

EIn Vortrag von Dr. Hans Ulrich Kühn

Mitten im fruchtbaren Halbmond sind auf syrischem Boden seit der Frühgeschichte prägende Zivilisationen und Kulturen greifbar und mit eindrucksvollen Beispielen dokumentiert. Kaum ein Land der Welt zeigt eine solche Dichte verschiedenster Kulturen bis in die Gegenwart. Die kriegerischen Auseinandersetzungen der Gegenwart führten neben menschlichem zur Bedrohung und teilweise Zerstörung von Kulturwerten ersten Ranges.

Wir wollen in einem historischen Streifzug durch die Jahrhunderte den Fokus auf diese kulturelle Vielfalt richten. In einem Bogen von der Frühzeit über die Bronzezeit, weiter in die Antike und das christliche Byzanz zum frühen Islam und die Zeit der Kreuzzüge entfaltet sich ein Kaleidoskop von Völkern und Kulturen, das über die osmanische Epoche bis in die Gegenwart reicht.

Wir werden gemeinsam feststellen: Syriens kulturelle Schätze der Menschheit sind einzigartig. Kommen Sie mit auf eine besondere Reise.

Eintritt 12 Euro

Der Vorverkauf beginnt am MO, den 10.03.2025 über unsere Kartenbestell-HOTLINE unter 07156.3071 971 oder online auf unserer Webseite www.akars.de

Restkarten können ggf. noch an der Abendkasse erworben werden.

Schüler/Studenten mit Ausweis erhalten 50% Rückerstattung an der Abendkasse. Keine Platzreservierung. Einlass ab 19.30 Uhr.

ALTES RATHAUS SCHÖCKINGEN

Schlossstr. 14

71254 Ditzingen-Schöckingen

www.akars.de