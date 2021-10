Chante ton bac d'abord | Sing dein Abi (OmeU)

Dokumentation | Frankreich 2014 | 82min. | Regie: David André | mit: Gaëlle Bridoux, Nicolas Dourdin, Alex Margollé

Der Dokumentarfilm begleitet fünf junge Erwachsene aus Boulogne-sur-Mer während ihres Abschlussjahres an der Schule. Die Schüler*innen erleben den Abschied von der Jugend, stecken voller Illusionen. In einer Mischung aus Angst und Zuversicht blicken sie auf ihre Zukunft und träumen von großen Karrieren als Sänger*innen oder Musiker*innen. Doch wie realistisch sind ihre Träume in ihrer von Krisen gebeutelten Umwelt, und wie lassen diese sich mit eigenen und Erwartungen anderer vereinen?

»Wenn diese Jugendlichen aus dem Arbeitermilieu oder der Mittelschicht ihre Lieder singen, verwandelt ihre Musik die Realität in Poesie, Lachen und Wärme.« France musique