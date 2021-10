Konzert - Paris Hot Five

Fr, 05.11.2021 + Mi, 10.11.2021 (Abschlussparty) | 21:00 h | Eintritt frei (Spende für die Künstler erwünscht) | Tischreservierung: atelier@arsenalkinos.de | Zutritt: 3G | Fot. Ken Werner

Paris Hot Five: Swing, Tango, Chanson und Musette im Stile des weltberühmten Quintette du Hot Club de France rund um die Swinglegende Django Reinhardt.

Mit Paris Hot Five begeben wir uns auf eine Zeitreise ins pulsierende Nachtleben der Bars und Cabarets am Boulevard de Clichy. Mit einer unverwechselbaren musikalischen Melange versetzt das rein akustische Ensemble sein Publikum in die Epoche überschäumender Lebenslust als Paris die Hauptstadt des europäischen Jazz war.

Christian Ther am Akkordeon, Joachim Norz an der Gitarre, Volker Kaulartz als Klarinettist, Julian Jochen am Bass und der Sänger und Gitarrist Alex Wiemer bringen jeden Laden zum Swingen. Wer hier nicht tanzt, ist selbst schuld.

Messieurs dames, c’est chaud!