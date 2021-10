Les faux tataouages | Fake Tattoos (OmeU)

Drama | Kanada 2017 | 87min. | Regie: Pascal Plante | mit: Anthony Therrien, Rose-Marie Perreault, Lysandre Nadeau, Brigitte Poupart, Nicole-Sylvie Lagarde

»Lemonade ist ein total geiles Album! Beim Konzert habe ich sogar den Single Ladies-Tanz getanzt.« – »Dich packt echt Single Ladies?« – »Ja, seit ein paar Wochen bin ich eine Vollzeit-Single-Lady.«

Nach einem Punk-Konzert treffen Mag und Théo an der Bar aufeinander. Mit ihrer selbstsicheren Art verunsichert Mag den introvertierten Théo und lädt ihn ein, die Nacht mit ihr zu verbringen. Es ist sein 18. Geburtstag und die Begegnung mit Mag ist so schicksalhaft wie ungünstig – in zwei Wochen zieht Théo in eine andere Stadt. Eine Beziehung mit Ablaufdatum, sagt Mag dazu. Dennoch genügt die kurze Zeit, um zu merken, dass Théo etwas belastet. Mag fragt nicht nach, sie nimmt die Umstände, wie sie eben sind.