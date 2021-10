Massoud ! | Massoud! (OmdU)

Drama | Burkina Faso, Tschad 2021 | 101min. | Regie: Emmanuel Rotoubam Mbaïdé | mit: Youssouf Djaoro, Souhoudoun Barry, Ibrahima Traoré, Yagaré Kouyaté, Pascal Noyelle

Massoud, ein lebensfroher Student, arbeitet nebenher als Touristenführer in Burkina Faso. Dabei lernt er Flora kennen, eine Journalistin. Sie ist in Europa aufgewachsen und recherchiert für eine Reportage über den wachsenden militanten Islamismus im Sahel. Die täglichen Ungerechtigkeiten, denen sich die Landbevölkerung gegenübersieht, empören Massoud zusehends und machen ihn empfänglich für die radikalen Forderungen der Islamisten. Als ein Freund bei einer nächtlichen Ausgangssperre von der Polizei erschossen wird, schließt er sich radikalen Islamisten an. Aber er merkt schnell, dass auch deren Anführer Abdoulaye nicht nur für Gerechtigkeit kämpft …