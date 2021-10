Médicin de nuit | Notarzt (OmeU)

Drama | Frankreich 2020 | 82min. | Regie: Élie Wajeman | mit: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï, Sarah Le Picard, Florence Janas

Mikaël ist Arzt in der nächtlichen Notaufnahme. Er behandelt Patient*innen aus Problemvierteln und Menschen, die im Schatten unserer Gesellschaft leben: Drogenabhängige. Jede Nacht fährt er in seinem alten Volvo durch die Straßen von Paris, um Erkrankte zu behandeln und ihre Angstzustände zu lindern. Aber der Schein trügt. Mikaël hat eine Affäre mit einer Pharmazie-Doktorandin und wird von seinem Cousin, einem Apotheker, in einen gefährlichen Handel mit Heroinsubstituten hineingezogen. Kurzum: Sein Leben ist ein einziges Chaos. Mikaël hat keine Wahl, er muss sein Leben dringend in Ordnung bringen, sonst ist die Katastrophe unausweichlich.