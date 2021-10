Les Prières de Delphine | Delphine's Prayers (OmeU)

Dokumentation | Belgien, Kamerun 2021 | 90min. | Regie: Rosine Mbakam

Das Porträt der aus Kamerun stammenden etwa 30-jährigen Delphine entsteht in ihrer kleinen Wohnung in Brüssel. Sie schminkt sich oder bindet sich ein anderes Tuch um den Kopf, ehe sie mit dem Bericht eines neuen Lebensabschnitts beginnt. Delphine erzählt von Vernachlässigung, früh erfahrenem Missbrauch, ihrer Ehe mit einem Belgier, die ihr den Sprung nach Europa ermöglicht hat – um nun hier in ihrem Zimmer in der Falle zu sitzen. Gegen Ende des Films entspinnt sich ein Dialog mit der ebenfalls aus Kamerun stammenden Regisseurin. Es wird deutlich, dass sich die beiden Frauen zu Hause wohl nie begegnet wären – zu weit auseinander liegt ihre soziale Herkunft.