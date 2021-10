Nadia, Butterfly | Nadia, Schmetterling (OmeU)

Drama | Kanada 2020 | 108min. | Regie: Pascal Plante | mit: Katherine Savard, Ariane Mainville, Pierre-Yves Cardinal, Hilary Caldwell

Nadia ist 23 und eine der besten Schwimmerinnen Kanadas. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ist sportlicher Höhepunkt und gleichzeitig das Ende ihrer Karriere. Obwohl sie noch jung ist, fasst sie nach vielen Jahren harter Arbeit und Aufopferung den Entschluss, sich aus dem Profischwimmen zurückzuziehen. Nach ihrem allerletzten Wettkampf stürzt sie sich in die neu gewonnene Freiheit und feiert nächtliche Exzesse. Die Zweifel an ihrer Entscheidung lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Für Nadia beginnt die Suche nach ihrer Identität außerhalb der Welt des Spitzensports.

»Nadia, Butterfly zeigt uns einen Teil des Spitzensports, den wir kennen – in diesem Fall das Schwimmbecken –, und schenkt uns zugleich einen subtilen, energiegeladenen Blick auf das Leben (…).« The Wrap