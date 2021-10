Masterclass mit Pascal Plante

Wir freuen uns auf unseren Gast, den Shootingstar am Québecer Kinohimmel: Pascal Plante. Seit seinem Abschluss an der Mel Hoppenheim School of Cinema 2011 an der Concordia University in Montréal produziert und schreibt der 32-jährige Regisseur Kurz- und Spielfilme sowie Dokumentarfilme.

Seine Begeisterung für den Film ist nicht zu übersehen und bezieht alles ein: In Nadia, Butterfly, seinem neuen Spielfilm, fließen seine eigenen Erfahrungen als Schwimmer ein. Denn er ist nicht nur Regisseur, Drehbuchschreiber und Produzent, sondern auch Sportler und darüber hinaus Mitbegründer der Produktionsfirma Nemesis Films. In seinen Filmen ist er immer nah an den Menschen - authentisch, dokumentarisch. Nadia, Butterfly, der bei den Internationalen Filmfestspie­len in Cannes 2020 gezeigt wurde, erzählt die Geschichte einer jungen Olympiateilnehmerin. In der internationalen Filmszene werden seine Filme von Jahr zu Jahr zunehmend wahrgenommen. Sein Spielfilmdebüt Les faux tatouages, eine Punk-Romanze, wurde 2018 bei der Berlinale gezeigt