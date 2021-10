Je vourdrais qu'on m'efface | Bitte löscht mich (OmeU)

TV-Miniserie | Kanada 2021 | 160min. | Regie: Eric Piccoli | mit: Sarah-Maxine Rozefort, Malik Gervais-Aubourg, Jean-Nicolas Verreault, Cherlee-Ann Paul, Julie Perreault

In einem Wohnhaus in Montréal treffen drei zerstrittene Jugendliche aufeinander. Mélissa, Eddy und Karine müssen in einer Umgebung leben, die selbst für Erwachsene schwierig ist. Straßenstrich, gewalttätige Nachbarschaft, ausschweifende Partys der Eltern. Für die jungen Leute ist all das normal. Werden Kinder zu dem, was sie von ihren Eltern kennen? Nach dem Roman von Anaïs Barbeau-Lavalette greift die TV-Miniserie aktuelle soziale Probleme auf.

»Trotz der schwierigen Geschichte gibt es auch viel Liebe, Empathie und einen Hoffnungsschimmer.« Eric Piccoli