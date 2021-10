Namibia's Number Nine | Namibias Nummer Neun (OmdU)

Dokumentation | Deutschland 2021 | 64min. | Regie: Stephanie Constantin, Sarah Lanz | mit: Thomalina Adams, Jacky Gertze, Lydia Hatzenberg, Lydiana Nanamûs, Stacey Naris

Ihr Spitzname ist Pelé. Thomalina Adams ist eine der besten Fußballspielerinnen in der namibischen Nationalmannschaft. Sogar in die zweite Bundesliga des VfL Bochum hat sie es vor ein paar Jahren geschafft. Doch seit sie wieder in Namibia spielt, stagniert ihre Fußballkarriere. Die Strukturen des Namibischen Fußballverbands NFA und traditionelle Rollenbilder machen es Fußballspielerinnen schwer in Namibia. Namibia’s Number Nine begleitet Thomalina bei ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt Lüderitz, die sie als 14-Jährige verlassen hat. Dort will sie das Projekt NFA Galz & Goals, das Mädchenfußball fördert, etablieren. Denn Fußball ist eine Alternative zur Straße. Thomalina wird Botschafterin des Frauensports.