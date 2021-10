Atelier Luxemburg-Paris (OmdU)Atem (OmdU)

Junge, frische französische und deutsche Kurzfilme entstehen alljährlich im Atelier Ludwigsburg-Paris zu einem übergeordneten Thema. Gemeinsam ermöglichen ARTE und der SWR europäischen Nachwuchs-Produzent*innen und -Verleiher*innen die Erstellung von Abschlussarbeiten des einjährigen Fortbildungsprogramms. Während dieser Weiterbildung an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, der Pariser Filmhochschule La Fémis und der National Film und Television School in London finden sich bikulturelle Teams, deren spannende Kurzfilm-Projekte im Rahmen verschiedener Festivals und auf ARTE präsentiert werden.