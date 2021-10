L'Horizon | Der Horizont (OmdU)

Drama | Frankreich 2021 | 84min. | Regie: Émilie Carpentier | mit: Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Niia, Clémence Boisnard, Rachid Yous

Die 18-jährige Adja aus der Banlieue von Montréal sehnt sich nach Abenteuer und Erfahrungen. Sie sucht ihren eigenen Weg zwischen ihrer besten Freundin, einer Influencerin, die in den sozialen Netzwerken glänzt, und ihrem erfolgreichen großen Bruder, der Fußball spielt. Sie erfährt von Aktionen von Umweltschützer*innen in einem Gebiet am Rand ihres Viertels und fühlt sich sofort hingezogen. Zugleich bahnt sich etwas mit Arthur an, einem Freund aus der Schule. Adja erlebt eine intensive Zeit, der Kampf für eine nachhaltigere Welt stellt ihr Denken auf den Kopf und bringt sie dazu, an der Seite der Generation Fridays for Future Risiken einzugehen.