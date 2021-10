Nulle trace | Keine Spur (OmeU)

Drama | Kanada 2021 | 101min. | Regie: Simon Lavoie | mit: Nathalie Doummar, Monique Gosselin

Eine wortkarge Schmugglerin reist auf einer Eisenbahn-Draisine. Auf ihrem Weg trifft sie eine junge Frau mit einem Baby. Sie will ihr helfen, die von bewaffneten Räubern bewachte Grenze zu überqueren. Eine ungewöhnliche Verbindung zwischen den zwei vom Leben gezeichneten Frauen entwickelt sich. Die Geschichte der beiden Frauen, die in einer bedrohlichen Umgebung überleben müssen, zieht die Zuschauer*innen in eine postapokalyptische Welt, in der alle nur darum kämpfen, ihre eigene Haut zu retten.