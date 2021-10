A Good Man | Ein guter Mann (OmeU)

Drama | Frankreich 2020 | 108min. | Regie: Marie-Castille Mention-Schaar | mit: Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne, Gabriel Almaer, Alysson Paradis

Benjamin und Aude sind seit sechs Jahren glücklich verliebt und kürzlich in ein Haus in die Bretagne gezogen: Fehlt nur noch ein Kind, um ihr Liebesglück komplett zu machen. Aber Aude ist unfruchtbar und leidet sehr an ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Benjamin fasst daher den Entschluss, das Kind auszutragen.

A Good Man zeigt, wie bedrückend es für Paare ist, wenn ihr größter Wunsch nach einem Kind nicht erfüllt wird. Mit dem Trans-Mann Benjamin, der früher Sarah hieß, trifft der Film den Nerv der Zeit und stellt traditionelle Genderrollen infrage.