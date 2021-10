PARIS - kein Tag ohne dich (OmdU)

Dokumentation | Deutschland, Frankreich 2020 | 102min. | Regie: Ulrike Schaz

Zur falschen Zeit am falschen Ort. Dabei hatte doch alles so romantisch begonnen: mit der großen Liebe in der Stadt der Liebe. Doch der Besuch einer Party im Jahr 1975 endete für Ulrike Schaz und Jean-Marie mit einer Verhaftung. Plötzlich gilt sie weltweit als Terroristin und Komplizin von Carlos dem Schakal. Unter unmenschlichen Bedingungen wurde das Paar tagelang festgehalten, erst nach unzähligen Verhören freigelassen. Noch viele Jahre später taucht der Name Ulrike Schaz auf diversen Fahndungslisten auf. Ein unbeschwertes Reisen ist fast nicht mehr möglich.

»Ulrike Schaz erlebt in der Stadt ihrer Träume den Albtraum ihres Lebens. (…) Deutsch-französische Geschichte, atemberaubend spannend.« Ysabel Fantou