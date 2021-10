Hygiène sociale | Soziale Hygiene (OmdU)

Tragikomödie | Kanada 2021 | 76min. | Regie: Denis Côté | mit: Maxim Gaudette, Larissa Corriveau, Eve Duranceau, Kathleen Fortin, Evelyne Rompré, Eleonore Loiselle

Antonin weiß mit Worten umzugehen. Mit seinem Sprachtalent hätte er sicherlich Schriftsteller werden können, aber meist redet er sich nur aus misslichen Situationen heraus. Ständig versucht er, sich an die Gesellschaft anzupassen, um danach wieder aus ihr zu fliehen. In der Konfrontation mit fünf Frauen – seine Schwester, seine Ehefrau, eine Frau, die er begehrt, eine Finanzbeamtin und eine Frau, die zum Opfer seiner kleinen Lügen und Betrügereien wird – sieht er seinen Charme aber schlagartig auf eine harte Probe gestellt. Denn die Frauen haben langsam genug von seinen Spielchen. In Hygiène sociale wird mit Nähe und Abstand gespielt, die für Denis Côté schon vor der Pandemie wichtig waren.

»Das Tableau wird eröffnet, geht langsam in die Tiefe, ist lustig, traurig oder absurd. Der Film ist sehr theatralisch und statisch, aber ich bin der Ansicht, dass er eine Brücke zur Sprache des Kinos schlägt.« Denis Côté