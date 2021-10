Délicieux | A la carte! - Freiheit geht durch den Magen (OmdU)

Komödie | Frankreich 2021 | 112min. | Regie: Éric Besnard | mit: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Frankreich, 18. Jahrhundert. Délicieux spielt zu Beginn der Französischen Revolution. Gastronomie war zu dieser Zeit noch ein aristokratisches Privileg. Der eigenwillige und stolze Koch Pierre Manceron wird von seinem Herrn, dem Herzog von Chamfort, entlassen. Ein herber Rückschlag. Zurück in seiner Heimat lernt er die mysteriöse Louise kennen, die an seiner Seite die kulinarischen Künste erlernen möchte. Pierres Leidenschaft fürs Kochen wird neu entfacht. Beide sind Feuer und Flamme und beschließen, das erste Restaurant in Frankreich zu eröffnen.

»Eine herrlich romantische Geschichte, um die Geburt des ersten Restaurants zu feiern sowie Gastronomie und Demokratie zusammenzubringen.« AVoir ALire