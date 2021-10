Guerres | Kriege (OmeU)

Drama | Kanada 2021 | 84min. | Regie: Nicolas Roy | mit: Éléonore Loiselle, Fanny Mallette, Martine Francke, Stéphane Jacques

Emma ist gerade 20 geworden, quasi erwachsen. Doch wie viele andere junge Menschen in ihrem Alter weiß sie nichts mit sich anzufangen. In der Hoffnung, die existenzielle Leere in sich zu füllen, tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters und geht zur Armee. Disziplin, Ehrgeiz und Stolz bestimmen von da an ihren Alltag. Emma nimmt die militärische Ideologie und die repressiven Regeln zusehends an. Paradoxerweise kommt sie gleichzeitig ihrem Vorgesetzten, Sergeant Richard, näher; die Sehnsucht wird immer größer.

»Der Film blättert heikle Themen wie militärisches Engagement, Hierarchien und Beziehungen mit Machtgefälle facettenreich auf.« FFT